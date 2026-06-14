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НовостиПолитика14 июня 2026 14:03

Как минимум один вражеский беспилотник сбили над Белгородской областью днем 14 июня

Регионы России пытались атаковать 110 украинских БПЛА
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В первой половине дня 14 июня над Белгородской областью был сбит как минимум один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Также ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Ярославскую, Московскую, области, Республику Крым и Краснодарский край.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов, - уточнили в ведомстве.