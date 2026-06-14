Как минимум один вражеский беспилотник сбили над Белгородской областью днем 14 июня

Фото из архива КП

В первой половине дня 14 июня над Белгородской областью был сбит как минимум один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Также ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотников Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую, Ярославскую, Московскую, области, Республику Крым и Краснодарский край.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов, - уточнили в ведомстве.