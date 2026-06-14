Врио губернатора Белгородской области сдал кровь во Всемирный день донора

Фото: официальный канал Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев во Всемирный день донора сдал кровь в региональном Центре крови. Об этом глава региона рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

- Кому-то из наших ребят, сражающихся на фронте, и жителей прямо сейчас она особенно нужна. Не остался в стороне, - говорится в сообщении руководителя Белгородской области.

Кроме того, Александр Шуваев призвал всех желающих присоединиться к нему и поблагодарил всех доноров, медиков, волонтеров и неравнодушных жителей.