Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 12:10

Врио губернатора Белгородской области сдал кровь во Всемирный день донора

Александр Шуваев призвал жителей региона присоединиться к донорскому движению
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Шуваева

Фото: официальный канал Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев во Всемирный день донора сдал кровь в региональном Центре крови. Об этом глава региона рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

- Кому-то из наших ребят, сражающихся на фронте, и жителей прямо сейчас она особенно нужна. Не остался в стороне, - говорится в сообщении руководителя Белгородской области.

Кроме того, Александр Шуваев призвал всех желающих присоединиться к нему и поблагодарил всех доноров, медиков, волонтеров и неравнодушных жителей.