ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Пять муниципалитетов Белгородской области оказались под ударом ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В Белгородском округе в селе Отрадное дрон ударил по машине.

- В результате падения фрагментов сбитого авиационного боеприпаса в селе Таврово повреждены кровли двух частных домов и гаража, - отметили в оперштабе Белгородской области.

В поселке Октябрьский в результате детонации FPV-дрона разбиты окна, повреждены фасад коммерческого объекта и машина. В селе Николаевка два дрона атаковали коммерческий объект и ГАЗель. В хуторе Церковный детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия, повреждения получили оборудование и полуприцеп грузовика.

В Шебекино в результате прилета боеприпасов зафиксированы повреждения кровли частного дома и объекта инфраструктуры.

Фото оперативного штаба Белгородской области

В поселке Красная Яруга дрон атаковал многоквартирный дом, повреждено остекление.

В Грайворонском округе в селе Почаево беспилотник сбросил взрывное устройство, кроме того, зафиксированы прилеты авиационных боеприпасов, при этом выбиты окна, повреждены заборы, кровли и фасады социального объекта и шести частных домов. Один дом разрушен. Также в населенном пункте перебиты газовая труба и линия электроснабжения. В селе Луговка детонация FPV-дрона произошла рядом с частным домом.

В селе Меловое Ракитянского округа в результате детонации беспилотника повреждены УАЗ и линия электропередачи.