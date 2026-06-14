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НовостиПроисшествия14 июня 2026 10:00

В Белгородской области за сутки зафиксировано девять пожаров

Четыре возгорания произошли в жилых помещениях
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

В Белгородской области за сутки произошло девять пожаров. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В поселке Борисовка на улице Рудого загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

- Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания участвовали четыре человека и три единицы техники.

В Грайвороне на улице Ленина произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

В селе Бессоновка Белгородского округа также горела кровля жилого дома.

В Старом Осколе на улице Ватутина зафиксирован пожар в квартире десятиэтажки. Причина пожара устанавливается.