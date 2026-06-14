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НовостиПроисшествия14 июня 2026 8:26

В Белгороде под колесами легкового автомобиля пострадал мужчина

Потерпевший пересекал дорогу по пешеходному переходу на «красный»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде под колесами легкового автомобиля пострадал мужчина

В Белгороде под колесами легкового автомобиля пострадал мужчина

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня, в Белгороде под колесами легкового автомобиля пострадал мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, около одиннадцати часов вечера на улице Победы 40-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан», сбил на проезжей части 63-летнего мужчину. Установлено также, что потерпевший пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате произошедшего пешеход получил травмы.