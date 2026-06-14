На фасаде школы №11 в Белгороде открыли мемориальную доску Алексею Хохлову

Фото: @v_v_demidov

В преддверии Дня России в Белгороде открыли мемориальную доску Алексею Хохлову. Памятную табличку расположили на фасаде школы №11, в которой когда учился гвардии рядовой.

Алексей Хохлов в 2022 году отправился на военную службу, был водителем автомобильного взвода. В январе 2023-го погиб при исполнении боевых задач, до конца сохраняя верность присяге, воинскому долгу и родной земле. Награжден орденом Мужества посмертно.

На церемонии открытия мемориальной доски в память об Алексее присутствовали его родные и близкие, а также педагоги.