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НовостиОбщество14 июня 2026 8:05

На фасаде школы №11 в Белгороде открыли мемориальную доску Алексею Хохлову

Белгородец награжден орденом Мужества посмертно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В преддверии Дня России в Белгороде открыли мемориальную доску Алексею Хохлову. Памятную табличку расположили на фасаде школы №11, в которой когда учился гвардии рядовой.

Алексей Хохлов в 2022 году отправился на военную службу, был водителем автомобильного взвода. В январе 2023-го погиб при исполнении боевых задач, до конца сохраняя верность присяге, воинскому долгу и родной земле. Награжден орденом Мужества посмертно.

На церемонии открытия мемориальной доски в память об Алексее присутствовали его родные и близкие, а также педагоги.