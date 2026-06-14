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НовостиПолитика14 июня 2026 7:33

Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью в ночь на 14 июня

Противник продолжает наносить удары с помощью беспилотников самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили очередные атаки со стороны вооруженных сил Украины. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, ВСУ в течение ночи ударили по 16 территориям России, в том числе по Белгородской области. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.