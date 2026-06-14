ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 55 раз атаковали Белгородскую область. Под удары противника попали 14 муниципалитетов региона. В результате нанесенных ударов ранены трое взрослых и ребенок. Об Этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Противник 8 раз применил РСЗО и артиллерию. Также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 138 беспилотников, - уточнил врио главы региона.

Шуваев также сообщил, что пострадавший вчера мальчик находится в тяжелом состоянии. При необходимости его могут перевести на лечение в федеральный медицинский центр.

- Держу ход лечения всех пострадавших на личном контроле, - подчеркнул врио губернатора.