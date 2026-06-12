В Белгородской области раздадут пять тысяч лент с триколором

Фото: @belregion_ru

В Белгородской области в честь Дня России раздадут пять тысяч лент с триколором. По традиции патриотический символ жителям региона будут вручать «Волонтеры Победы». Основной целью масштабной акции является воспитание чувства патриотизма и уважения к истории страны и ее символам.

Ленточки в цвете российского флага волонтеры раздают в общественных пространствах в каждом муниципальном образовании, в том числе и в областной столице. Жителям региона также будут рассказывать об истории праздника и значении каждого цвета на флаге России.