Женщина пострадала при детонации дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 12 июня беспилотники ВСУ ударили в шести населенных пунктах Белгородской области. Пострадала мирная жительница. О случившемся сообщили в Оперативно штабе региона.

Украинский FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения в городе Грайворон. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки и бедра самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит во второй городской больнице Белгорода.

В Шебекино после атаки дрона повреждена ГАЗель. В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации FPV-дрона повреждена кабина грузовика. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника полностью сгорел частный дом.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации БПЛА повреждены окна и фасад здания предприятия.

В хуторе Семейный Ракитянского округа из-за удара FPV-дрона в частном доме пробита крыша, разбиты окна, также повреждены линия электропередачи и автомобиль.