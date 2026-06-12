В Белгороде курсанты Центра «ВОИН» развернули 30-метровый триколор ко Дню России

В День Росси по всей стране тысячи курсантов Центра «ВОИН» проведут десятки мастер-классов, флешмобы, построения и викторины. От Донбасса и Новороссии до Сахалина и Камчатки праздник объединит всех жителей России.

Так, в Белгороде у КЦ «Октябрь» представители молодежных объединений, в том числе и курсанты Центра «ВОИН», растянули 30-метровый флаг России. Кроме того, для участников летней военно-патриотической смены «Время юных героев» проведут «Уроки мужества» и викторину «Моя любимая Россия».

Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

К слову, в Татарстане 150 курсантов Центра «ВОИН» сыграют в квест на знание истории и государственной символики России. На Камчатке пройдет торжественное построение курсантов на плацу с поднятием флага и исполнением гимна РФ, после чего ребята сразятся в «битве хоров», исполнив песни о России. А филиал в Сахалинской области проведет турнир по сборке-разборке автоматов «Время Калашникова», а после курсанты напишут письма военнослужащим в зону СВО.

Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

- В Год единства народов России праздник приобретает особый смысл. Это самое единство не на словах, а на деле показывают курсанты Центра «ВОИН» своими поступками, памятью о героях Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других вооруженных конфликтов, а также готовностью в любой момент прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, – отметил Председатель Правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.