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НовостиПолитика12 июня 2026 6:02

Ночью над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Цели противника уничтожены силами ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника пресекли бойцы противовоздушной оборы в ночь на 12 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по 16 территориям России, в том числе по Белгородской области. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось ликвидировать над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, цели противника были сбиты над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.