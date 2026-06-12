Ночью над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника пресекли бойцы противовоздушной оборы в ночь на 12 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по 16 территориям России, в том числе по Белгородской области. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось ликвидировать над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, цели противника были сбиты над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.