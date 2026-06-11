Александр Шуваев навестил в больнице девочек, пострадавших от удара дрона ВСУ в Белгородском округе Фото: скриншот видео.

Врио губернатора Белгородской области проведал в детской областной больнице девочек, которые сегодня получили ранения во время атаки украинского беспилотника в поселке Разумное Белгородского округа. В результате атаки девятимесячная Полина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. У пятилетней Киры диагностировали осколочное ранение голени.

Александр Шуваев сообщил, что обеих пациенток уже успешно прооперировали, они обе находятся под наблюдением врачей. Перевод в другие медицинские учреждения не требуется.

- Маленькие, мирные дети. Самые беззащитные. ВСУ ударили по гражданскому объекту – по магазину, где нет и никогда не было ничего военного. Это не случайность. Это целенаправленный удар по мирным людям. Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших жителей. Но враг не дремлет. Он пытается бить по самому ценному – по нашему будущему, по детям. Этого мы не простим и не забудем, - подчеркнул врио главы региона.

От удара украинского беспилотника в Разумном сегодня также пострадали три женщины. Две из них госпитализированы во вторую городскую больницу, третья продолжает лечение в амбулаторных условиях. Александр Шуваев пожелал всем пациентам скорейшего выздоровления.