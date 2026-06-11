Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 18:33

Александр Шуваев навестил в больнице девочек, пострадавших от удара дрона ВСУ в Белгородском округе

Обеих пациенток уже успешно прооперировали, девочки под наблюдением врачей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Александр Шуваев навестил в больнице девочек, пострадавших от удара дрона ВСУ в Белгородском округе

Александр Шуваев навестил в больнице девочек, пострадавших от удара дрона ВСУ в Белгородском округе

Фото: скриншот видео.

Врио губернатора Белгородской области проведал в детской областной больнице девочек, которые сегодня получили ранения во время атаки украинского беспилотника в поселке Разумное Белгородского округа. В результате атаки девятимесячная Полина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. У пятилетней Киры диагностировали осколочное ранение голени.

Александр Шуваев сообщил, что обеих пациенток уже успешно прооперировали, они обе находятся под наблюдением врачей. Перевод в другие медицинские учреждения не требуется.

- Маленькие, мирные дети. Самые беззащитные. ВСУ ударили по гражданскому объекту – по магазину, где нет и никогда не было ничего военного. Это не случайность. Это целенаправленный удар по мирным людям. Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших жителей. Но враг не дремлет. Он пытается бить по самому ценному – по нашему будущему, по детям. Этого мы не простим и не забудем, - подчеркнул врио главы региона.

От удара украинского беспилотника в Разумном сегодня также пострадали три женщины. Две из них госпитализированы во вторую городскую больницу, третья продолжает лечение в амбулаторных условиях. Александр Шуваев пожелал всем пациентам скорейшего выздоровления.