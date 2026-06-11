В Белгородской области подросток на мотоцикле погиб при столкновении с трактором

Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области

Сегодня в Старооскольском округе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 17-летний подросток. По предварительной информации, несовершеннолетний на кроссовом мотоцикле не справился с управлением и врезался в ехавший впереди трактор. Известно, что у парня не было прав на управление транспортным средством.

- Старооскольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На место смертельной аварии выехал и.о. Старооскольского городского прокурора Алексей Переверзев.

В УМВД России по Белгородской области уточнили, что ДТП произошло около 15:30 на 36 км автодороги «Старый Оскол – Чернянка». В результате столкновения с трактором, за рулем которого находился 50-летний мужчина, подросток погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.