Врио губернатора Белгородской области: «Мои младшие братья – участники спецоперации»

Александр Шуваев рассказал о семейных традициях, первой учительнице и духе десантника Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В первом большом интервью ГТРК «Белгород» временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области помимо ключевых вопросов, связанных с безопасностью и развитием региона, рассказал о семье, традициях, школьных годах и о том, как отдыхает.

Александр Шуваев родился и вырос в Новом Осколе. В школе всегда был прилежным учеником и старался не прогуливать уроки. Недавно в ходе рабочей поездки по родному округу, Александр Михайлович встретился со своей первой учительницей. Примечательно, что младшая дочь врио губернатора, когда пошла в первый класс, также попала к этому педагогу. Более того, она, сама этого не зная, села за ту же парту.

Шуваев вернулся в родную область спустя 28 лет. В интервью он рассказал, что всех белгородцев отличают особые гены - гены настоящих солдат.

- Белгородская земля, прежде всего, это земля воинов. У нас, наверное, гены такие. Я могу привести много примеров. Неоднократно я был участником КТО на Северном Кавказе. За последние 20 лет ежегодно выезжал в различные командировки от 3 до 6 месяцев, выполнял боевые задачи. Я не видел лучше и способней в боевом плане солдат, чем белгородцы. Это на самом деле гены. Так было и в ходе Великой Отечественной войны, и сейчас в ходе проведения специальной военной операции, - поделился врио главы региона.

Александр Шуваев также рассказал, что с раннего детства мечтал стать военным. На одной из детских фотографий дед маленького тогда Саши написал: «Я ветеран Великой Отечественной войны и труда, хочу, чтобы ты стал генералом». Эта цель уже достигнута.

Как рассказал врио губернатора, его младшие братья также стали военными, сейчас они участники специальной военной операции. Эту традицию в семье намерены продолжать.

Что касается отдыха, то много времени Герою России на это не требуется. Достаточно лишь пары часов, а иногда и минут, чтобы взбодриться и продолжить работу.

- Я окончил десантное училище. Дух десантника всегда во мне. Не отступать, не сдаваться, всегда быть на переднем крае, выполнять задачи. Поэтому мне хватает 2-3 часа поспать, если это очень важно. Так же, как в ходе боевых действий. Я спал в кресле на командном пункте 2-3 минуты. Этого мне хватает, чтобы взбодриться, - поделился Александр Шуваев.