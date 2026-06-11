В Белгородской области продолжается ремонт доги к селу Подвислое

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В Новооскольском округе Белгородской области в самом разгаре капитальный ремонт участка дороги между населенными пунктами Великомихайловка и Подвислое. Протяженность объекта составляет 28, километра.

В региональном Минтрансе пояснили, что участок, который приведут в нормативное состояние, начинается в селе Великомихайловка рядом с остановкой общественного транспорта «Поворот на Подвислое» и заканчивается в селе Подвислое на улице Солнечная возле поворота на хутор Красная Каменка.

Подрядная организация уже завершила подготовительные работы, отремонтировала трубы и приступила к работе с дорожным полотном. Специалисты также укрепят обочины, сделают тротуар и установят дорожные знаки и сигнальные столбики. В завершении будет нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Отметим, работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».