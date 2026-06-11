Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 425 нарушений ПДД. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, за езду в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования полицейские отстранили от управления пять водителей. Кроме того, были задержаны 11 автомобилистов, которые управляли транспортом, хотя ранее были лишены прав. Еще 17 человек – не имевших водительского удостоверения совсем.

К административной ответственности привлечен 21 водитель, проигнорировавший правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. За несоответствующую регламентам тонировку – 36. Еще 70 попали на штрафы за то, что сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Помимо этого, автоинспекторы составили 26 административных материалов в отношении водителей, которые не пропустили на дороге пешеходов. В свою очередь, административку заработали 56 пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте.