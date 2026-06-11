В Белгородской области ожидаются кратковременные дожди в предстоящие выходные Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в предстоящие длинные выходные на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода и понижение температуры. Местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 12 июня, ночь пройдет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. Днем ветер от 8 до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В дневное время жарко – от 27 до 32 градусов со знаком «плюс».

В субботу, 13 июня, ночью и днем прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем от 25 до 30 градусов тепла.

В воскресенье, 14 июня по области ночью и днем в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла, днем +21… +26 градусов. В областном центре столбики термометров не превысят отметки в +25 градусов.