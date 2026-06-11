Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ 11 июня

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в 10 регионах России, в том числе в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось ликвидировать в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.