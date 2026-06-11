В общественных пространствах Белгорода ежедневно ведут уборку порядка 200 рабочих

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Ежедневно в общественных пространствах Белгорода наводят порядок около 200 рабочих и больше 50 единиц техники. Сотрудники коммунальных служб продолжают очищать прилотковую часть дорог, ведут покраску турникетных ограждений и подметают дорожки. Параллельно ведется уборка в модульных укрытиях. Также специалисты собирают и вывозят мусор и ветки.

Кроме того, озеленители не только ухаживают за уже цветущими клумбами, но и высаживают новые растения. В частности, вчера приступили к подготовке почвы на центральной клумбе и возле мемориалов в парке Победы.

- Сегодня продолжают прополку клумб, высадку канн на мемориалах, устанавливают вазоны в городе. Ежедневно косят сорную траву, - рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.