В Белгородской области увеличат численность отряда «БАРС-Белгород» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области планируют увеличить численность отряда «БАРС-Белгород». Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев рассказал, что основной задачей регионального правительства остается обеспечение безопасности населения. Для решения поставленных задач также ведется взаимодействие с Министерством обороны РФ.

Кроме того, особое внимание уделяется развитию противодействия беспилотным системам. Бойцы подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан» работают в этом направлении по всему приграничью. Они также обеспечивают сопровождение важных грузов: доставку топлива, обеспечение выдвижения машин скорой помощи.

Врио главы региона добавил, что курировать все эти вопросы и взаимодействие будет один из заместителей губернатора.

- Работа предстоит, конечно, очень большая, но она уже ведется. Это не в один день. Но в ближайшее время мы все это выстроим, планомерно это все начнет работать, - отметил Александр Шуваев.