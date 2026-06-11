Белгородка несколько раз ударила ножом пьяного мужа Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 51-летней жительницы Корочанского округа. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, в апреле текущего года муж фигурантки весь день употреблял крепкие спиртные напитки. Будучи изрядно пьяным, уже вечером мужчина стал высказывать претензии жене. Ему не понравилась чрезмерная забота женщины к детям и внукам и недостаточное внимание к нему. Потерпевший начал оскорблять супругу нецензурной бранью, не дождавшись от нее очередной порции спиртного. В ответ белгородка кухонным ножом ударила мужа в живот и бедро.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на жительницу региона завели уголовное дело. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 400 часов обязательных работ.