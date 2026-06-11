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НовостиПроисшествия11 июня 2026 11:53

Белгородка несколько раз ударила ножом пьяного мужа

Суд назначил женщине 400 часов обязательных работ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка несколько раз ударила ножом пьяного мужа

Белгородка несколько раз ударила ножом пьяного мужа

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 51-летней жительницы Корочанского округа. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, в апреле текущего года муж фигурантки весь день употреблял крепкие спиртные напитки. Будучи изрядно пьяным, уже вечером мужчина стал высказывать претензии жене. Ему не понравилась чрезмерная забота женщины к детям и внукам и недостаточное внимание к нему. Потерпевший начал оскорблять супругу нецензурной бранью, не дождавшись от нее очередной порции спиртного. В ответ белгородка кухонным ножом ударила мужа в живот и бедро.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на жительницу региона завели уголовное дело. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 400 часов обязательных работ.