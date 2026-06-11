До 1 августа в Белгороде отреставрируют обелиск жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны

Фото: @v_v_demidov

В Белгород специалисты продолжают реставрировать обелиск жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны. Мемориал был установлен в областном центре в 1959 году в память о красноармейцах, которые погибли в бою у железнодорожного переезда в 1919 году.

Памятник является объектом культурного наследия. Перед началом реставрации был разработан проект, который согласовали с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. Восстановительные работы проводят специалисты с соответствующим допуском и лицензией на подобные работы. По итогу внешний вид обелиска будет максимально приближен к историческому оригиналу.

На сегодняшний день специалисты разбирают облицовку, которая уже утратила свои характеристики. Параллельно ведется подготовка основания к восстановлению. После удаления старого слоя, начнется ремонт самого обелиска.

Реставраторы заменят гранитные плиты, обновят металлическое ограждение, а после еще и благоустроят прилегающую территорию. У памятника также установят опоры освещения для ночной подсветки.

Полностью завершить работы планируют к 1 августа.