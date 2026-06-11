Белгородцам напомнили о способах связи при отключениях электроэнергии

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» информирует жителей региона о том, как оперативно сообщить об отсутствии электроснабжения и получить актуальную информацию о ходе восстановительных работ.

В случае внезапного отключения света вы можете воспользоваться электронными сервисами компании.

- Направить сообщение через мобильное приложение «Есть свет!».

- Направить сообщение через сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях».

- Позвонить по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220›› 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (бесплатно, круглосуточно).