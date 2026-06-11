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НовостиПроисшествия11 июня 2026 10:59

В ДТП под Белгородом пострадал 13-летний подросток

Несовершеннолетний на мотоцикле не справился с управлением и опрокинулся
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В ДТП под Белгородом пострадал 13-летний подросток

В ДТП под Белгородом пострадал 13-летний подросток

Фото: "КП" Архив.

В Чернянском округе Белгородской области 10 июня около девяти часов вечера в дорожно-транспортном происшествии пострадал подросток. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, 13-летний мальчик на мотоцикле NB300» на небезопасной скорости не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось. Несовершеннолетний водитель получил травмы.

Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в Валуйском округе около половины восьмого утра. Предварительно установлено, что 58-летний водитель за рулем «Лады 211120» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в «Ладу 213100», которой управлял 51-летний автомобилист.

В результате столкновения травмы получили водитель и 52-летний пассажир «Лады 213100».