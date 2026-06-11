Александр Шуваев: Свободную экономическую зону могут расширить на всю Белгородскую область Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области свободную экономическую зону (СЭЗ) могут расширить на весь регион. Об этом в интервью ГТРК «Белгород» Заявил врио губернатора Александр Шуваев.

По данным чиновника, до конца текущего года в планах завести в регион больше 10 инвесторов на ряд объектов, что позволит вложить порядка 5 млрд рублей и дальше развиваться. В дальнейшем СЭЗ планируют расширить на территорию всей области. Это позволит вовлечь до 122 инвесторов и порядка 450 млрд вложений в экономику области. В Министерстве финансов сейчас проводят необходимые расчеты по этому вопросу. С министром промышленности также опорные точки обговорены.

Александр Шуваев отметил, что в Белгородской области АПК, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность – одни из лучших в стране. И независимо от оперативной обстановки регион будет наращивать темпы производства, для этого есть потенциал.

- Экономику развивать не только можно, но и необходимо. Задача, поставленная президентом РФ, – идти только вперед, не останавливаться. Мы так и планируем все делать. И уже есть ряд определенных решений, - подчеркнул врио губернатора.

Шуваев также добавил, что при привлечении инвесторов в этом году Белгородская область может увеличить доход в бюджет до 2 триллионов рублей. Параллельно в регионе идет развитие промышленных парков. На сегодня развит промпарк в северном районе Белгорода. Сейчас разрабатывается проектная документация, чтобы аналогичный парк функционировал в Старом Осколе. Это позволит увеличить рабочие места и развиваться региону.