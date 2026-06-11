Белгородец попал под уголовное дело за кражу колбасных деликатесов

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о краже колбасных изделий в полицию Белгорода обратились представители одного из магазинов, которые специализируются на реализации импортной продукции. Они сообщили, что из торговой точки пропал товар на общую сумму свыше 13 тысяч рублей.

По подозрению в совершенном преступлении полиция задержала 39-летнего жителя областного центра. По предварительной информации, мужчина за три минуты, пока продавец отвлеклась, смог незаметно умыкнуть со стеллажа десяток колбасных деликатесов. Свою добычу злоумышленник съел.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на мужчину завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.