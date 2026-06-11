Двое белгородских подростков пойдут под суд за причастность к незаконному обороту наркотиков Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Старого Оскола. 16 и 17-летних подростков обвиняют в незаконном сбыте наркотиков, а также в хищении наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, подростки вступили в преступную группу, чтобы за деньги распространять наркотики на территории Белгородской области, размещая их в «тайниках-закладках». Сообщники несовершеннолетних в интернете отправляли им данные о нахождении запрещенных веществ. Парни в свою очередь должны были организовывать тайники и отправлять координаты подельникам.

Установлено, что в марте 2026 года обвиняемые забрали из тайника в городе Старом Осколе партию наркотиков не менее 48 гр. Часть запрещенного вещества они самостоятельно продали, не известив об этом своих «кураторов». А при попытке забрать наркотические средства (больше 112 гр) из тайника в Белгороде, были задержаны полицией.

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Белгородской области.

Сейчас оба обвиняемых находятся под домашним арестом. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора переданы в суд. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.