Врио губернатора Белгородской области обсудил исполнение бюджета региона с замруководителя Федерального казначейства Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера , 10 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя Федерального казначейства. Основными вопросами диалога Александра Шуваева и Эли Исаева стали использование федеральных средств, исполнение бюджета региона, а также контроль над целевым расходованием финансов.

Врио главы региона подчеркнул, что все денежные средства должны работать на благо белгородцев. Александр Шуваев также выразил благодарность Эли Исаеву за понимание особенностей Белгородской области, оказываемую поддержку и конструктивное сотрудничество.