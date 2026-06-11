Ракетная опасность объявлена в Белгороде 11 июня

Ракетная опасность объявлена в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде , Белгородском и Шебекинском округа 11 июня объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги сработала в муниципальных образованиях в 10:24 по московскому времени.

Жителей призывают быть осторожными и незамедлительно проследовать в безопасное место. Если вы дома, ни в коем случае не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, зайдите в защитный модуль.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 10:43.