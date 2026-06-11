Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с применением беспилотников. Очередные атаки противника пресекли бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 14 территориями России. В частности, вражеские БПЛА удалось ликвидировать над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями, а также территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.