Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2026 6:09

Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с применением беспилотников. Очередные атаки противника пресекли бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 14 территориями России. В частности, вражеские БПЛА удалось ликвидировать над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями, а также территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.