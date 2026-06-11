ВСУ ударили по Белгородской области 78 раз за прошедшие сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 78 ударов по 12 муниципалитетам Белгородской области. В результате вражеских атак в Ракитянском округе погиб мирный житель. Еще десять человек получили различные ранения, восемь из них госпитализированы.

- Противник совершил один обстрел с использованием реактивных систем залпового огня, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 73 беспилотника сбиты и подавлены, - уточнил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.