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НовостиПолитика11 июня 2026 5:27

ВСУ ударили по Белгородской области 78 раз за прошедшие сутки

В результате атак противника погиб мирный житель, еще десять человек ранены
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ ударили по Белгородской области 78 раз за прошедшие сутки

ВСУ ударили по Белгородской области 78 раз за прошедшие сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 78 ударов по 12 муниципалитетам Белгородской области. В результате вражеских атак в Ракитянском округе погиб мирный житель. Еще десять человек получили различные ранения, восемь из них госпитализированы.

- Противник совершил один обстрел с использованием реактивных систем залпового огня, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 73 беспилотника сбиты и подавлены, - уточнил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.