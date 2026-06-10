Александр Шуваев и Марат Хуснуллин обсудили безопасность жителей приграничья Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области встретился с вице-премьером Правительства РФ. Александр Шуваев и Марат Хуснуллин обсудили меры безопасности жителей приграничных территорий региона, а также развитие опорных населенных пунктов Белгородчины.

- Белгородская область – приграничный регион, ситуация там непростая. Несмотря на это, крайне важна поступательная работа по его развитию, – отметил Марат Хуснуллин.

Александр Шуваев в свою очередь отметил, что Марат Шакирзянович был в регионе и лично знает ситуацию. Врио главы региона подчеркнул, что безопасность жителей и помощь приграничью остаются главной задачей региональных и федеральных властей. Уже определены механизмы поддержки от федерального центра, а также от других регионов страны. Работа в этом направлении не останавливается, в частности, и при подготовке объектов энергетики Белгородской области к предстоящему отопительному сезону.

Основным итогом встречи стало подтверждение того, что Белгородская область получит дополнительную поддержку на компенсацию расходов по аренде жилья для более чем 11,8 тысячи семей, которые пострадали от атак со стороны ВСУ. на эти цели из Резервного фонда направят больше 17, млрд рублей. Соответствующее распоряжение уже подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Благодарю Правительство РФ за это решение. Для людей из приграничья оно критически важно! Будем стараться оперативно доводить эти средства, - подчеркнул врио главы региона.

Еще одной важной темой разговора стало развитие опорных населенных пунктов Белгородской области. В их числе 21 населенный пункт, где проживают до 60% населения всего региона. Также вице-премьер отдельно отметил усилия области в дорожном строительстве. Доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 72,1%, а в городских агломерациях – почти 86%.

Александр Шуваев выразил благодарность Марату Хуснуллину за теплый прием, конструктивный разговор, всестороннюю поддержку и понимание остроты вопросов, которые волнуют каждого белгородца.