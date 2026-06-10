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НовостиОбщество10 июня 2026 15:00

Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 11 июня

Воздух прогреется до +32 градусов
Алексей СЕРГУНИН
Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем юго-восточный, 8-13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с.

Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем юго-восточный, 8-13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 11 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью существенных осадков не предвидится, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных округах град. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем юго-восточный, 8-13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем ожидается +27+32 градуса. В Белгороде ночью прогнозируют +14+16 градусов, днем воздух прогреется до +29+31 градуса.