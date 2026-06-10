Белгородец до смерти забил сожительницу

В какой-то момент между сожителями вспыхнула словесная перепалка, и мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, утром 2 июня 60-летний житель села Горки Красненского района пьянствовал вместе со своей сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

В какой-то момент между ними вспыхнула словесная перепалка, и мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Когда он увидел, что потерпевшая находится без сознания, он вызвал «скорую». Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, женщина скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По ходатайству следователя СК фигурант помещен в изолятор.