4,8 миллиона передал аферистам 18-летний белгородец

С начала текущей недели в Белгородской области зарегистрированы 30 фактов мошенничества и десять дистанционных краж. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

18-летнему жителю Алексеевки позвонил лжесотрудник службы доставки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Хотя парень ничего не заказывал, его не смутила информация о поступившей посылке, и он безропотно назвал код из смс. Затем его стали атаковать подельники киберпреступников. Они убедили потерпевшего в том, что неизвестные взломали его личный кабинет, оформили доверенность от его имени и получили доступ к деньгам всей семьи. И мол деньги могут пойти на противоправную деятельность. Пригрозив уголовной ответственностью, парня убедили в необходимости задекларировать все хранящиеся у него и родственников сбережения. В результате он отдал мошенникам 4,8 миллиона рублей, полагая, что передает наличность сотрудникам правоохранительных органов.

С начала текущей недели в Белгородской области зарегистрированы 30 фактов мошенничества и десять дистанционных краж. Злоумышленники похитили у жителей региона свыше 17 миллионов рублей, два миллиона из них - кредитные деньги.