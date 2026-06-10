147 владельцев оружия проверили в Белгородской области

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

С 1 по 7 июня подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Белгородской области проверили 147 владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Зафиксировано 18 административных правонарушений. У нарушителей изъяли 43 единицы огнестрельного оружия. За это же время жители региона добровольно сдали 14 единиц гражданского оружия.

Тем временем оказано более 530 государственных услуг, касающихся оборота гражданского оружия и охранной деятельности. Выдано свыше 340 лицензий и разрешений.

Кстати, граждане РФ могут передать в качестве пожертвования принадлежащее им оружие военизированным государственным организациям для нужд СВО. Для этого нужно обратиться в территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации или подать заявление через сервис «Передача оружия в зону проведения СВО» на официальном сайте Росгвардии.