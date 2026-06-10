Мужчина пострадал в столкновении двух иномарок в Белгородской области

По предварительным данным, 9 июня на улице Лазарева в городе Губкин случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 14:10 «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 55-летний водитель, не выбрал безопасную дистанцию до впереди ехавшего «Рено Дастер» и столкнулся с ним. В результате ДТП 33-летний водитель «Рено» получил травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Старом Осколе под колесами легковушки пострадала пенсионерка.