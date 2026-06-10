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НовостиПроисшествия10 июня 2026 11:20

Белгородка на «Гранте» сбила юношу на питбайке

Авария произошла в Белгородском округе
Алексей СЕРГУНИН
Примерно в 20:05 «Лада Гранта» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении и столкнулась с питбайком «Эндуро».

Примерно в 20:05 «Лада Гранта» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении и столкнулась с питбайком «Эндуро».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 9 июня на улице Привокзальная в поселке Октябрьский Белгородского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 20:05 «Лада Гранта», за рулем которой находилась 48-летняя женщина, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении и столкнулась с питбайком «Эндуро» под управлением 16-летнего водителя, не имевшего прав. В результате ДТП юноша получил травмы.