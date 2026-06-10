В Белгородской области пять водителей повторно сели за руль пьяными

Все пьяные водители будут лишены прав. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

9 июня сотрудники ГАИ зафиксировали на дорогах Белгородской области 432 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

От управления отстранены восемь нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Задержано пять автомобилистов за управление транспортными средствами, будучи лишенными прав, и 17 автолюбителей, которые никогда не имели водительского удостоверения.

Правила перевозки несовершеннолетних нарушили 22 водителя. 79 автомобилистов ехали на неисправном транспорте. 23 автолюбителя заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол.

51 пешеход пересек дорогу в неустановленном месте, а им в свою очередь не предоставили преимущество 34 водителя.