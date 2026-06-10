В Белгороде и округе часть жителей остались без воды 10 июня

Возможно снижение давления на верхних этажах отдельных многоквартирных домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде 10 июня на объекте водоканала произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перебои в водоснабжении затронули северную часть Белгорода и микрорайоны Северный-20, 20а, 35 Белгородского района. Также возможно снижение давления на верхних этажах отдельных многоквартирных домов.

- Бригада уже выехала для подключения резервной генерации, - заверили в водоканале.

Об отсутствии воды можно сообщить по телефону 8-800-234-71-87.