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НовостиОбщество10 июня 2026 9:00

В Белгороде и округе часть жителей остались без воды 10 июня

Виной всему отключение электроэнергии
Алексей СЕРГУНИН
Возможно снижение давления на верхних этажах отдельных многоквартирных домов.

Возможно снижение давления на верхних этажах отдельных многоквартирных домов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде 10 июня на объекте водоканала произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перебои в водоснабжении затронули северную часть Белгорода и микрорайоны Северный-20, 20а, 35 Белгородского района. Также возможно снижение давления на верхних этажах отдельных многоквартирных домов.

- Бригада уже выехала для подключения резервной генерации, - заверили в водоканале.

Об отсутствии воды можно сообщить по телефону 8-800-234-71-87.