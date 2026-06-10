Белгородец рассек лоб сожительнице, запустив в нее тарелку

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по п. «в» ч.2 ст. 115 и ст. 116.1 ч. 2 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ОМВД России «Алексеевский» из медицинского учреждения сообщили о 35-летней пациентке, обратившейся за помощью с телесными повреждениями.

По предварительным данным, женщина повздорила с сожителем. Во время словесной перепалки мужчина схватил тарелку, бросил в женщину и рассек ей лоб. Кроме того, тремя неделями ранее злоумышленник зажигалкой для плиты причинил сожительнице телесные повреждения в виде ожога шеи.

Кстати, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений сожительнице. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по п. «в» ч.2 ст. 115 и ст. 116.1 ч. 2 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.