В Белгороде 9-летний водитель попал в ДТП

По предварительным данным, 9 июня на дворовой территории в районе дома № 4/3 на улице Шаландина в Белгороде случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 16:55 «Тойота Пассо», за рулем которой находилась 33-летняя женщина, нарушила очередность проезда и столкнулась с мопедом «Куго» под управлением 9-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Старом Осколе под колесами легковушки пострадала пенсионерка.