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НовостиПроисшествия10 июня 2026 8:00

Сарай, квартира и дом горели в Белгородской области

9 июня в регионе произошли семь пожаров
Алексей СЕРГУНИН
Пожарные четыре раза тушили возгорания камыша и мусора на общей площади 204 «квадрата».

Пожарные четыре раза тушили возгорания камыша и мусора на общей площади 204 «квадрата».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории нашего региона случились семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде на улице 5 Августа загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Предварительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. В поселке Ракитное вспыхнул жилой дом. По предварительным данным, причиной пожара послужили причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В городе Губкин на улице Солнечная воспламенился сарай. Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Кроме того, пожарные четыре раза тушили возгорания камыша и мусора на общей площади 204 «квадрата».