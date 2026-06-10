Белгородские росгвардейцы почтили память боевого товарища

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

8 июня капитану милиции Алексею Михайлову, сотруднику белгородского СОБР «Белогор», исполнилось бы 53 года. Об этом напоминает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В день рождения погибшего при исполнении служебного долга офицера сотрудники спецподразделения посетили его могилу.

Росгвардейцы почтили память товарища минутой молчания и возложили цветы к его надгробию.

СПРАВКА «КП»

Капитан милиции Алексей Михайлов принял участие более чем в 80 спецоперациях по задержанию активных членов незаконных вооруженных формирований.

Утром 7 марта 2003 года группа СОБР под командованием Алексея Михайлова попала в засаду боевиков в районе населенного пункта Кади-Юрт, заняла боевую позицию и вступила в бой. Получив множественные ранения, Алексей не вышел из боя, оставаясь до конца верным своему долгу. За мужество, отвагу и самоотверженность Алексей Михайлов был награжден орденом Мужества (посмертно).