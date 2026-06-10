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НовостиПроисшествия10 июня 2026 5:38

В Белгородской области объявляли ракетную опасность 10 июня

Режим сохранялся 19 минут
Алексей СЕРГУНИН
Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 10 июня в 4:28.

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 10 июня в 4:28.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 10 июня в 4:28. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Режим продержался 19 минут – до 4:47.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.