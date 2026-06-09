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НовостиОбщество9 июня 2026 20:46

В Белгороде для купания открыли только один из пяти пляжей

После обильных дождей вода и почва на остальных пляжах пока не пришли в нормативное состояние
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде для купания открыли только один из пяти пляжей

В Белгороде для купания открыли только один из пяти пляжей

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде специалисты Роспотребнадзора провели внеочередные исследования, чтобы проверить качество воды и почвы на пляжах города. Пока из-за периода дождей четыре из пяти пляжей города не получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение – вода и почва в них еще не пришла в нормативное состояние.

Для купания официально открыт пляж на левом берегу парка «Берега». Специалисты сообщают, что на остальных пляжах ситуация постепенно выравнивается, но для открытия потребуется какое-то время. Пробы воды и почвы продолжат брать на протяжении всего купального сезона.

Тем временем на каждом пляже в городе ежедневно с 9 утра до 9 вечера дежурят спасатели. Они контролируют общественный порядок и предупреждают отдыхающих о том, что пока купаться нельзя из-за качества воды.