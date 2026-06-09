Система ПВО сработала над Шебекино Белгородской области вечером 9 июня

Фото: Минобороны РФ

Вечером 9 июня над городом Шебекино в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- Информация о последствиях на данный момент не поступала, - добавили в Оперштабе Белгородской области.

По данным Минобороны, сегодня в период с восьми часов утра до восьми часов вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 14 регионами России, в том числе и над Белгородской областью.