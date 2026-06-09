В центре Белгорода на время ограничат движение 21 и 22 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На нескольких улицах в центре Белгорода 21 и 22 июня временно ограничат движение транспортных средств. Запрет не коснется машин экстренных служб и участников мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

В связи с проведением мероприятий остановка и стоянка автомобилей будет ограничена с 23:00 21 июня до их завершения 22 июня: на подъезде к зданию областного правительства, по четной стороне Свято-Троицкого бульвара от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по нечетной стороне – от проезда между строениями 1 и 5 по бульвару до Театрального проезда, а также на Театральном проезде от проспекта Славы до ул. Победа.

Далее с 07:00 22 июня до окончания мероприятия также будет запрещены движение и стоянка автомобилей на следующих участках: проезд к зданию правительства области от Попова до Театрального проезда; Театральный проезд от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара (чётная сторона); Свято-Троицкий бульвар (четная сторона) от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом этой информации. Объехать перекрытые участки автомобилисты смогут по проспекту Славы, Преображенской, Богданке, Попова и Супруновской. Помогут сориентироваться также временные дорожные знаки.