Александр Шуваев обсудил с Григорием Гуровым реализацию государственной молодежной политики в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев с рабочей поездкой находится в Москве. Врио главы региона встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание системному подходу к патриотическому воспитанию молодежи Белгородчины. Александр Шуваев рассказал об опыте региона в проведении военно-патриотических сборов «Армата». В этом году на территории области планируют провести 19 смен, участниками которых станут почти 5 000 подростков.

Также одним из важных вопросов совещания стала реализация государственной молодежной политики в Белгородской области. В регионе создают условия для самореализации молодых людей, поддерживают волонтерские инициативы, а также развивают молодежную инфраструктуру.

- Благодарю за конструктивный диалог и внимательное отношение агентства к нашему региону и нашей молодежи. Впереди еще много совместной работы на благо наших юношей и девушек, - подчеркнул Александр Шуваев.

Врио губернатора сегодня также принял участие в заключительном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» - «Есть результат!». На мероприятии подвели итоги пятилетней реализации программы, а также обсудили планы на 2026–2031 годы. Основной принцип, который прозвучал в каждом выступлении – «государство – для человека».

- Выражаю большую признательность председателю партии, заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, секретарю Генерального совета партии, первому заместителю председателя СФ ФС РФ Владимиру Якушеву, коллегам-губернаторам и всем соратникам за проделанную совместную работу! Уверен, что решения, выработанные на форуме, помогут нам сделать жизнь в Белгородской области лучше, - отметил врио губернатора Белгородской области.